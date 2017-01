Tournoi de golf-bénéfice : Réal Gauvin président d’honneur

Crédit photo : Courtoisie

Pour une 15e année consécutive, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 21 août prochain au Club de golf de Saint-Pamphile.

Pour présider en tant que personnalité Coup de Cœur cette importante activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à M. Réal Gauvin, homme bien connu de la région pour son engagement politique, social et dans le domaine des affaires. Le tournoi de golf permet d’amasser annuellement plus de 20 000 $ pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

M. Gauvin a fait sa marque dans le domaine de l’exploitation forestière en plus de fonder son entreprise R.A. Gauvin, spécialisée dans le transport de bois. Durant 10 ans, de 1975 à 1985, il se tourne vers la politique en devenant maire de la municipalité de Saint-Adalbert. Cette expérience en politique municipale l’amène par la suite à occuper le poste de député du comté de Montmagny-L’Islet de 1985 à 2003, où il assure différentes fonctions parlementaires au sein du parti libéral. Au niveau social, il a présidé le CLSC des Appalaches, il est l’actuel président du conseil de Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli depuis 2013.

« C’est avec un très grand plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de ce 15e tournoi de golf dont les profits vont servir à l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet », mentionne M. Gauvin.

Le comité organisateur du tournoi de golf invite dès maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement par des dons et commandites et convie les citoyens à participer selon la formule qui leur convient : la journée complète (déjeuner, partie de golf incluant la voiturette et le souper) ou le souper uniquement.

Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418-598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.