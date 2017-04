Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les lauréats sélectionnés par les touristes

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 avril dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 18 lauréats de la 32e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches.

Le Gala s’est tenu à Lévis avec la présence de Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme, de Mme Dominique Vien, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis. Plus de 225 personnes étaient présentes.

Rappelons qu’avec cette formule de vote électronique via le grandsprixdutourisme.com, Tourisme Chaudière-Appalaches est la seule Association touristique régionale du Québec à innover en demandant à ses visiteurs d’évaluer les entreprises. Les lauréats régionaux 2017 en Chaudière-Appalaches sont, entre autres, en Hébergement 40 unités et moins, l’Auberge des Glacis, L’Islet, et en Hébergement résidences de tourisme, Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L’Islet. Pour la catégorie Restauration-Table des produits du Terroir, l’Auberge des glacis est lauréat et le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile remporte le prix festivals et événements touristiques.