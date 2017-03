Total Fabrication première entreprise canadienne certifiée Engagement climat par Ecocert

Crédit photo : Courtoisie

Total Fabrication est fière d’annoncer qu’elle est la première entreprise canadienne à recevoir la certification Engagement climat du Groupe Ecocert depuis le 21 décembre 2016.

Basée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Total Fabrication est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la fabrication et la mise en marché de produits d’entretien écoresponsables.

Après un processus de certification avec Ecocert de plus de six mois, Total Fabrication a pu calculer ses émissions de gaz à effet de serre et ainsi mettre en place un plan de réduction et une politique de développement durable. Des initiatives innovantes qui vont directement en lien avec la mission de l’entreprise.

Ecocert est un organisme international de certification fondé en France au début des années 90 et ayant pignon sur rue au Canada, plus précisément à Lévis. L’entreprise Total Fabrication étant intrinsèquement liée à la cause environnementale par sa mission et son offre de service, et ce, depuis ses tout débuts, il était important de structurer sa démarche avec l’aide d’une organisation externe de certification pour mieux positionner son engagement social sur l’environnement.

La notoriété mondiale d’Ecocert, jumelée à la certification Engagement climat nouvellement introduite au Canada en 2016, était pour Total Fabrication l’occasion idéale de mettre en place ce projet de certification.