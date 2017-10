Thèrèse Aubut, une personne d’exception

Crédit photo : Courtoisie

Les 18-19-20 octobre se tenait, au Sheraton Laval, le congrès annuel du Regroupement provincial des Comités des usagers (RPCU) où 657 membres de comités des usagers et de comités de résidents venant de toutes les régions du Québec se sont réunis.

Lors de son souper hommage, le RPCU a remis des prix d’excellence dans plusieurs catégories. Le prix reconnaissance 2017 décerné à une personne d’exception a été remis à Mme Thérèse Aubut de Saint-Pascal pour la qualité de son implication bénévole depuis cinq ans au sein du Comité des usagers de Kamouraska et du Comité de résidents du Centre d’hébergement d’Anjou de Saint-Pacôme. Mme Aubut offre un soutien et un accompagnement aux résidents à raison de deux à trois jours par semaine et elle est toujours disponible pour accompagner les résidents lors d’activités spéciales.