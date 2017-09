Tête d’allumette attire l’attention jusqu’en Europe

La Microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André a été invitée à prendre part au BXL Beer Fest pour représenter le Québec dans un festival international de bières tenu en Belgique du 25 au 27 août 2017.

L’entreprise a été retenue par les organisateurs du festival parmi les quelque 175 microbrasseries et brasseries artisanales du Québec. « Il s’agit d’une reconnaissance flatteuse pour nous que la qualité de nos produits soit remarquée jusqu’à Bruxelles», de dire madame Élodie Fortin, co-propriétaire.

« Se rendre en Belgique pour cette occasion est pour nous une grande fierté, mais aussi un positionnement incomparable. Nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs brasseurs talentueux de l’industrie brassicole artisanale mondiale que nous admirons depuis longtemps et d’échanger avec eux. Peut-être développerons-nous des projets ensemble dans le futur? », de mentionner le visionnaire brasseur et co-propriétaire Martin Desautels. Ce festival de bières regroupait une cinquantaine de brasseries artisanales judicieusement sélectionnées un peu partout sur la planète.

Tête d’allumette est implantée dans le paysage kamouraskois depuis 2013. Soulignons que la microbrasserie offre une large variété de bière qui varie selon les saisons et l’inspiration du moment. L’entreprise est ouverte à temps plein jusqu’à l’Action de grâce et ouverte du jeudi au dimanche en période hivernale. Plus de détails au http://tetedallumette.com ou sur la page Facebook de Tête d’Allumette Microbrasserie.