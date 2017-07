Temps sec dans Kamouraska-L’Islet : pas juste une impression

Crédit photo : Maxime Paradis

Les agriculteurs en arrachent, mais les exploitants de sites touristiques, eux, sourient. Le temps sec qui touche la région de Kamouraska-L’Islet depuis le début de l’été fait le bonheur des uns, mais également le malheur des autres. Qu’est-ce qui explique cette situation? André Monette, météorologue chez MétéoMédia, nous explique.

Un simple coup d’œil aux statistiques des précipitations tombées depuis le début de l’été vient nous confirmer que le temps sec qui touche notre région n’est pas seulement une impression. À La Pocatière, il est tombé 30 mm de pluie en juillet.. Et même quand on additionne les précipitations de juin (50 mm) à celles de juillet, le total de 80 mm pour les deux mois reste encore sous la normale.

« C’est comme ça dans presque l’ensemble des régions du Québec. À l’exception de Montréal, la Montérégie et l’Outaouais, on enregistre un déficit de précipitations dans toute la province. Mais c’est à l’est de Québec, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie que c’est le plus marqué », d’indiquer André Monette de MétéoMédia.

Ce qui explique principalement cette carence en eau dans notre région est un nombre très faible d’orages rencontrés depuis le début de l’été et de systèmes dépressionnaires apportant de bonnes précipitations. « Les lignes d’orages sont restées principalement concentrées le long de la frontière américaine et ontarienne. Très peu ont dépassé Québec », de déclarer le météorologue.

Pas exceptionnel

Bien qu’importante, cette sécheresse n’a pourtant rien de nouveau. Comme le souligne André Monette, en 2013, la région avait reçu qu’un maigre 16 mm de pluie en juillet. « On a tendance à oublier », mentionnait-il.

De plus, même si elles ont été plus faibles, les précipitations de juillet se sont tout de même étendues sur 13 jours durant le mois. Et malgré cette impression de beau temps perpétuel, le mercure n’a pourtant jamais dépassé les 30 °C dans la région. « Vos températures sont dans les normales depuis le début de l’été, autour de 25° », de préciser André Monette.

Néanmoins, même si les agriculteurs de la région sont nombreux à espérer de la pluie, ils devront s’armer de patience. Sauf peut-être samedi, MétéoMédia ne prévoit toujours pas de gros systèmes qui pourraient laisser de bonnes quantités d’eau dans notre région, au moins pour les dix prochains jours. « Il y aura peut-être quelques petits systèmes humides, mais pas de précipitations majeures. » Au grand bonheur des vacanciers qui eux seront encore très nombreux dans notre région pour le mois d’août.