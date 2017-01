Taekwondo : plus de 30 athlètes à la compétition automnale

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’une trentaine d’athlètes des clubs de Pohénégamook, Rivière-du-Loup, Saint-Athanase et Saint-Pascal participaient à la compétition automnale de l’Association régionale de taekwondo de l’Est-du-Québec, le 18 décembre dernier au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.

En combats, les médailles d’or ont été remportées par Malik Lizotte, Marilou Michaud, Antoine Ouellet, Rachel Perreault, Maxime Dumont, Rosalie Michaud, Jordan Morin-Delarosbil, Loïc Sachot, Luc St-Amand et Hugues Perrault du Club de taekwondo St-Laurent Ji Do Kwan. En poomsaes, l’or a été remporté par Marilou Michaud, Rosalie Michaud et Luc St-Amand.

Une démonstration d’un poomsea à quatre personnes a été présentée par Pierre Breton et trois de ses élèves. Maître Gilles Veilleux a fait une démonstration d’autodéfense et Anne St-Amand d’un poomsae.