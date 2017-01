Un succès pour la Snow Fête

Crédit photo : Courtoisie

La 5e édition du Snow Fête de Saint-Cyrille-de-Lessard en a mis plein la vue aux visiteurs du 20 au 22 janvier dernier, de même qu’aux internautes de partout dans le monde.

Avec les 48 autoneiges (snowmobiles), la randonnée accueillant une centaine de motoneiges antiques, les 216 cartes de souper et 360 billets de déjeuner vendus, la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard se dit fière de l’événement.

Des visiteurs de Montréal, de Grandy, de Québec se sont joints à ceux de la région pour profiter des douces journées de cette fin de semaine et pour découvrir le monde des snowmobiles. Parmi les moments forts de la programmation, la soirée du vendredi avec la parade des snows, le chansonnier Gabriel Guimond, le Zumba ainsi que les tours de snows a ravi les participants.

De l’agitation sur Facebook

Cette 5e édition a créé de l’agitation sur Facebook, entre autres sur la page Les amateurs d’autoneige/snowmobile du Québec. Avec près de 5500 partages et 270 000 vues, l’attention portée à la vidéo de la parade de Snowmobiles contribuera à attirer encore plus de participants et de visiteurs lors de la prochaine édition, selon les organisateurs.

Pour le maire du village, monsieur Luc Caron, « cette fête est une occasion pour les gens du village de se rassembler et de montrer les atouts de notre municipalité aux visiteurs, qui sont nombreux à vouloir revenir. » Monsieur Caron remercie les bénévoles, « sans qui l’événement n’aurait pas été possible. » La fête engendre des retombées directes dans le milieu, puisque les profits générés sont redistribués aux organismes locaux.