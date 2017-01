Crédit photo : Courtoisie

Stéphanie Lévesque animera l’Agora Banque Nationale lors du 2e Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches qui se tiendra du 20 au 22 janvier au Centre des congrès de Lévis. Aux dimensions humaines, le salon se tiendra sur deux étages. On y retrouvera 20 % plus d’exposants qu’à sa première édition.

Stéphanie Lévesque est auteure, chroniqueuse, ébéniste et entrepreneure générale. Elle est une excellente vulgarisatrice. Elle partagera ses passions avec les visiteurs en plus de leur faire découvrir les différentes facettes des domaines de la construction et de la rénovation.

Tout au long du salon, Stéphanie Lévesque accueillera sur la scène de l’Agora Banque-Nationale des invités experts qui compléteront les informations offertes par les exposants et les partenaires de l’événement.

Construire, rénover, innover, décorer et aménager : Stéphanie Lévesque prendra plaisir d’échanger avec ses invités sur les divers thèmes principaux du Salon. Ils parleront de réglementation, de sécurité, d’environnement, de nouvelle manière de faire, de nouveaux matériaux, de nouveaux outils et équipements, etc.

La programmation de l’Agora Banque Nationale comprendra à nouveau cette année des conseils et des conférences de l’équipe du Département de technologie de l’architecture du CÉGEP de Lévis-Lauzon. En plus d’offrir des ateliers et partager leurs connaissances, les professeurs et les étudiants offriront une série de conférences pour repenser et améliorer les projets de construction et de rénovation.

Un passeport sera remis pour ceux qui ont besoin de revenir peaufiner leur projet. À la sortie, un bracelet, valide pour les trois jours du salon, sera offert aux visiteurs qui désirent revenir pour vérifier, compléter ou valider les informations reçues, et ce sans avoir à payer à nouveau.