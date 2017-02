Un stagiaire pour la Coop de produits forestiers non ligneux

Crédit photo : Courtoisie

Après le récent recrutement de membres au conseil d’administration, la Coopérative de produits forestiers non ligneux (PFNL) de la MRC de L’Islet accueille une nouvelle personne au sein de son équipe.

La coopérative reçoit cette fois-ci un stagiaire, Fabien Leprince, actuellement étudiant à la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers. Fabien arrive de l’Abitibi avec enthousiasme et dynamisme pour réaliser ce stage et participer au développement des activités de la coopérative. Sa présence est officielle pour les dix prochaines semaines, mais tous les membres du conseil d’administration de la coopérative souhaitent trouver un moyen de le garder plus longtemps que la période du stage. Cette ressource humaine supplémentaire leur permettra à long terme de mener à bien les projets qu’ils ont en tête.

L’intégration d’un stagiaire se fait dans la volonté du conseil d’administration de relancer et réorienter les activités de la coopérative. La principale mission de Fabien, accompagné des membres du CA, sera de développer des partenariats locaux pour rendre la production et la commercialisation viables sur le long terme. Pour cela, il rencontrera les différents acteurs de la forêt ainsi que les acteurs économiques intéressés au développement des PFNL. Il devra également aider le CA à faire les choix stratégiques qui s’imposent pour la coopérative.