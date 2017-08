Stabilité dans les inscriptions au Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le Cégep de La Pocatière accueille 820 élèves cette année, soit un chiffre stable et encourageant dans la mesure où l’on prévoit des diminutions chaque année. Le nombre record d’étudiants internationaux cette année y est pour beaucoup.

Les 90 étudiants internationaux permettent d’aider des programmes plus en difficultés de recrutement comme Technologie du génie civique, Informatique et Comptabilité et gestion. Beaucoup d’efforts ont été faits pour les recruter. « Particulièrement en France », signifie Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep. « Nous avons des partenariats avec des lycées français », ajoute-t-elle. Grâce à la reconnaissance des acquis, ces étudiants font leur formation en une seule année.

Tous les programmes du Cégep peuvent donc démarrer, soit huit techniques et quatre préuniversitaires.

Cette année, le Cégep a particulièrement mis l’accident sur l’accueil et l’intégration des étudiants. « Surtout pour les élèves aux besoins particuliers. On peut penser par exemple aux 140 étudiants en services adaptés, aux parents, aux sportifs et aux internationaux aussi. Dans ce dernier cas, ils sont arrivés une semaine avant pour être prêts pour la rentrée », précise Marie-Claude Deschênes.

Une vingtaine d’étudiants se sont inscrits pour la première fois à la Technique d’éducation spécialisée du Centre d’études collégiales du Témiscouata. Deux professeurs de La Pocatière, un en philosophie et un en éducation physique, ont été affectés, sur une base volontaire, au Témiscouata.