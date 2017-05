Spectacle aérien : une promotion avec Air Canada

Crédit photo : Courtoisie

Démonstration de puissance et de feu du camion «Pyro Jet Truck» pouvant atteindre 500 km à l’heure, accélérations inoubliables au volant d’une Lamborghini, Corvette ou Camaro aux côtés du pilote et chroniqueur Bertrand Godin comme instructeur privé, Zone Enfant géante incluant un mur d’escalade, une mini-ferme et plusieurs jeux gonflables, exposition d’anciens véhicules militaires, présentations interactives des Forces armées canadienne vous permettant de voir du matériel et de l’équipement utilisés quotidiennement par nos troupes, trois incroyables heures de spectacle aérien, les toujours populaires camions-restaurants et une foule d’animation et d’ateliers pour les petits — il y aura de l’action à l’aéroport de Rivière-du-Loup les 19 et 20 août.

Dans les airs comme au sol, les visiteurs seront gâtés et pourront admirer de près une vingtaine d’aéronefs rares en exposition tout le week-end. Petits et grands auront l’opportunité de discuter avec les pilotes et d’en apprendre plus sur ces avions traités aux petits oignons.

Le site ouvrira à 9 h 30 et toutes les activités qui n’auront pas lieu directement sur la piste seront accessibles au cours de la journée. Dès 13 h, l’espace aérien entourant l’aéroport sera fermé jusqu’à 16 h pour faire place aux spectacles de voltige aérienne à basse altitude et haute vitesse mettant en vedette l’agilité, le courage et le grand talent de pilotes professionnels de calibre mondial. Quelques jours avant l’événement, le comité organisateur espère aussi obtenir la confirmation des Forces armées canadiennes que des avions plus grands que nature pourront être rendus disponibles pour des vols à basse altitude au-dessus de Rivière-du-Loup.

Air Canada

La société aérienne a gracieusement offert une paire de billets d’avion pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord, Hawaï et Les Antilles. Tous les détenteurs de billets achetés en prévente (jusqu’au 30 juin) seront admissibles au grand tirage. Le gagnant sera annoncé le week-end de l’événement sur le site de l’aéroport de Rivière-du-Loup et le prix sera remis à la personne chanceuse qu’elle soit présente ou non.

Pour acheter vos billets, visitez le site spectacleaerienrdl.com/billet pour être redirigé vers events.com, une billetterie en ligne spécialisée, simple et sécuritaire. Notez que les présentations en vol du 19 et du 20 août, comme le veut la tradition des spectacles aériens, seront identiques.