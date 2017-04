Souper spaghetti pour les Chevaliers de Colomb

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 8 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil 2941 de Saint-Pascal organisaient un souper spaghetti.

Plus de deux cents convives étaient présents. Ce fut un franc succès. Cette activité avait pour but de venir en aide à l’organisme Centre Accueil-Partage du Kamouraska. Merci à nos généreux commanditaires : Ville Saint-Pascal, Les Producteurs de Lait du Bas-Saint-Laurent, la Caisse Populaire de Saint-Pascal.et le Club 50 ans et Plus.