Sophie Pelletier lance Les Météores

Crédit photo : Andréanne Gauthier

Sophie Pelletier lancera à la fin avril son 2e album solo. Il s’intitulera : Les météores. Le 21 avril prochain, l’artiste native de Rivière-Ouelle sera sur la scène de la Salle André-Gagnon de La Pocatière pour présenter un spectacle de lancement, accompagnée de quatre musiciens.

Les météores, c’est aussi le titre d’une des chansons phares de l’album, explique Sophie Pelletier que nous avons rencontrée le 12 mars dernier. C’est une chanson d’amour sur le thème du moment présent. « J’imaginais un couple sur une terrasse. Le temps s’arrête pour eux pendant que des météores passent derrière comme toutes ces belles choses qui viennent illuminer notre ciel », dit-elle.

L’album compte 12 chansons écrites et composées par Sophie Pelletier, à l’exception de Changer le cours dont Dumas signe les paroles et la musique. Gaële a collaboré aux textes, Fred St-Gelais, Marc Dupré, Patrick Bouchard, Sam Joly et Gautier Marinof aux musiques. Ce dernier signe la réalisation, les arrangements, la prise de son et le mixage. Marie-Pierre Arthur joue de la basse sur Tu te demandes.

« L’album me place comme une femme de trente ans dans le monde actuel. Il parle de moi, mais c’est aussi une prise de conscience sur la société », ajoute Sophie Pelletier. Des chansons sont plus sombres, d’autres plus gai. Le thème de l’amour est omniprésent, mais aussi ceux du rêve, des adieux, du pouvoir que l’on a de changer sa vie, de liberté… Le son est pop avec des sonorités rock, électro, et quelques influences de jazz, dit-elle.

Le lancement

Sophie lancera donc son album en spectacle à la Salle André-Gagnon le 21 avril, deux jours avant celui de Montréal au Lion d’or. On peut se procurer l’album en prévente sur iTunes et via le site internet de l’artiste (sophiepelletier.ca). Il sera disponible à compter du 28 avril.

Habituellement entourée de deux musiciens en spectacle, Sophie en aura quatre avec elle pour le spectacle de La Pocatière. « Sur scène, je prends plus de liberté. Je danse, je joue des percussions et du clavier (vacholder) », raconte Sophie Pelletier. Outre ses compositions, elle inclut des chansons d’artistes qui l’ont influencée.

Sophie Pelletier qui a travaillé très fort sur la production de son nouvel album a aussi écrit une pièce pour Johanne Lefebvre, candidate de l’émission La Voix. « J’aime ça écrire pour d’autres, ça me fait sortir de mes thèmes », dit-elle. Même si elle est auteure, compositrice et interprète, Sophie accepterait elle aussi d’interpréter des chansons d’autres auteurs, comme elle le fait d’ailleurs sur son nouvel opus avec la chanson de Dumas.