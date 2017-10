Soirée de contes avec Olivier Turcotte

Crédit photo : Courtoisie

Pour une seconde année, le Musée de la mémoire vivante fait partie des lieux de diffusion du Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles. Il accueillera donc le volet Le rendez-vous s’épivarde.

En vedette : Olivier Turcotte qui présentera Le moulin à paroles.

Depuis 2007, Olivier Turcotte personnifie Jos Violon, le coloré personnage de l’écrivain Louis Fréchette. C’est dans le cadre d’une résidence d’artiste à la maison natale de Louis Fréchette qu’il a écrit le spectacle Le moulin à paroles. Pour s’inspirer, Olivier est allé à la rencontre de gens pratiquant des métiers traditionnels : maréchal- ferrant, sage-femme, meunier, etc.

L’auditoire est transporté dans le Québec du XIXe siècle par la parlure de Jos Violon et par ses histoires de voyages en canot dans les pays d’en haut, de bêtes fabuleuses, d’hommes forts, de diable et plus encore.

À ne pas manquer, le samedi 7 octobre 20h dans le grand hall du Musée. Billets en vente à la porte le soir du spectacle.