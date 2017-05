Six raisons pour lesquelles les médecins marcheront avec la population dimanche

Crédit photo : Maxime Paradis

L’équipe de médecins de l’hôpital de La Pocatière prendra part à la marche sur l’avenir de l’hôpital dimanche après-midi. Pour eux, la fermeture temporaire du bloc opératoire est la pointe de l’iceberg.

Ceux-ci disent constater l’effritement des services de santé à la population du Kamouraska depuis l’adoption du projet de loi 10 (arrivée des CISSS).

« Au cours des deux dernières années, nous assistons, impuissants, à une perte graduelle de services qui nuit à l’offre de soins de proximité aux citoyens. Nous avons d’ailleurs manifesté notre inquiétude à plusieurs reprises par les voies officielles. Auparavant, les décisions pour notre population étaient prises localement par des décideurs de notre communauté, en accord avec les besoins constatés. Avec la centralisation des pouvoirs qu’a apportée la réforme en santé, ce n’est malheureusement plus le cas. Ce que nous défendons, c’est l’accès à des soins et services de proximité », ont dit les médecins, de façon concertée.

Ils ont dressé une liste de six exemples illustrant leurs propos.

— Diminution majeure du nombre de lits aux soins intensifs et à l’unité de soins de courte durée;

— Perte, dès 2018, de visites locales de spécialistes venant d’autres régions qui nous desservaient depuis plusieurs années (pneumologue, urologue, orthopédiste, cardiologue);

— Fermeture de tous les lits en unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF), une ressource qui optimise le potentiel de retour à l’autonomie des personnes âgées;

— Diminution du personnel soignant disponible pour les soins à domicile;

— Centralisation de la liste de rappel, rendant plus difficile le remplacement et l’ajout de personnel supplémentaire au besoin.

— S’ajoute à ces coupures la pénurie provinciale actuelle en anesthésistes, dont ils disent être particulièrement atteints et qui nuit au fonctionnement du bloc opératoire et de la salle d’accouchement.

« Une merveilleuse équipe d’infirmières, de préposés aux bénéficiaires, de médecins, de travailleurs sociaux et autres soignants continuent malgré tout de fournir des soins de haute qualité aux citoyens du Kamouraska. La santé de notre population nous tient à cœur et nous redoublons d’efforts afin que les services de santé donnés aux Kamouraskois (es) continuent à répondre aux standards de pratique les plus élevés. Nous, les médecins du Kamouraska, sommes attachés à notre milieu de pratique, à notre milieu de vie, à nos gens.

Nous soutenons l’initiative populaire de cette marche, car la perte de services de proximité dans nos régions nous préoccupe », ont dit les médecins.