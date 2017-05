Simon Dion-Viens fera plus de courses en Nascar Pinty’ s cette saison.

Crédit photo : Courtoisie

Le pilote automobile originaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Simon Dion-Viens, a signé une entente de deux ans avec la compagnie Castrol Canada, ce qui lui permettra de disputer un minimum de cinq courses par saison pour les deux prochaines années dans la série Nascar Pinty’ s.

Ce sera d’ailleurs au volant d’une toute nouvelle voiture, une Dodge Challenger portant le numéro 25 de l’équipe CBRT aux couleurs de Castrol Canada que Simon Dion-Viens prendra le départ des cinq courses disputées dans l’est du Canada, au cours de l’été prochain.

Olivier Kamouraska Chrysler demeure aussi un partenaire important de Dion-Viens cette saison.

« L’an passé, j’ai fait quatre courses sur les 11. Plus j’en fais, mieux c’est », a dit le coureur automobile. Il s’agit de sa 16e année de course et sa 4e au sein du circuit.

« Je travaille avec la compagnie Castrol Canada depuis mes tous débuts en course automobile il y a déjà plus de 15 ans. J’ai toujours eu une excellente relation avec toute leur équipe. Ce sont des gens passionnés et il s’agit donc d’un partenariat naturel entre moi et tous mes autres partenaires dont Bestbuy Pièces d’Auto, WE Finance et Olivier Kamouraka Chrysler », ajoute-t-il.

Le pilote de la Dodge 25 CastrolCanada/BestbuyPiècesd’ auto/WEFinance/OlivierKamourakaChrysler aura d’ailleurs un grand défi qui l’attend au cours de la saison, lui qui aura a disputé trois courses sur circuits ovales et deux courses sur circuit routier.

Courses

« Nous avons sélectionné les courses de Chaudières, ICAR, GP3R, Antigonish et Saint-Eustache en raison des besoins en visibilité de mes partenaires. Je suis conscient qu’une lourde tâche d’apprentissage m’attend pour les circuits ovales, mais j’aurai la chance d’avoir le support et l’excellent matériel de l’équipe CBRT afin d’être en piste avec une voiture compétitive. De plus, Clément Samson agira à titre de chef d’équipe pour une 4e année consécutive et j’aurai aussi l’opportunité de me pratiquer au volant d’une voiture de type Late Model au cours des prochaines semaines pour prendre de l’expérience sur circuit ovale », nous explique Dion-Viens.

Autre nouveauté pour Simon, la série télé Propulsion, diffusée sur TVA, a été reconduite pour 26 épisodes. L’agenda du pilote est donc bien occupé, puisqu’il donne également des cours de pilotage à travers le Canada.

La première sortie officielle de Simon Dion-Viens dans la série NASCAR Pinty’ s s’effectuera le 17 juin prochain sur le circuit de Chaudières, situé dans la région de Québec.