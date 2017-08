Simon Dion-Viens au Grand Prix de Trois-Rivières

Crédit photo : Courtoisie

Simon Dion-Viens sera en piste le week-end prochain à l’occasion de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote du Kamouraska sera au volant de son bolide NASCAR, la voiture Dodge Challenger 25 Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto, WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler.

Fort de sa 6e position lors de la dernière épreuve à Mirabel, Dion-Viens aura encore à faire face à un défi de taille en partageant la piste avec les meilleurs pilotes canadiens, tels Alex Tagliani et Andrew Ranger. « Nous avons bien performé depuis le début de la saison et nous prévoyons arriver en force pour le Grand Prix de Trois-Rivières. En collaboration avec l’équipe CBRT, nous avons retravaillé les réglages de la voiture 25 et nous espérons de bonnes performances », d’expliquer le pilote.

Simon Dion-Viens sera en piste à compter de 12 h 30 samedi pour des pratiques. Le départ de la course de 50 tours aura lieu à 14 h 15 dimanche. Il sera d’ailleurs possible pour les amateurs d’écouter la course en direct à la télévision sur les ondes de RDS2 et de TSN.