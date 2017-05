Services de santé au Kamouraska : les élus lancent une pétition

Crédit photo : Maxime Paradis

À l’initiative du maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, appuyée par le conseil de la MRC de Kamouraska, une pétition pour le maintien de la qualité et l’accessibilité aux services de santé au Kamouraska est désormais disponible en ligne et en version papier, et ce jusqu’au 2 juin prochain.

Toute la population est invitée à y apposer son nom, dans le but d’obtenir la garantie auprès du ministre de la Santé que les services de proximité dispensés à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière soient maintenus, et ce, de manière continue.

La pétition est disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale, dans les bureaux municipaux du Kamouraska et à plusieurs autres endroits de la région, jusqu’au 2 juin. Elle sera ensuite déposée à l’Assemblée nationale par le député M. Norbert Morin.