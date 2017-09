Sept leçons pour faire son chemin

Crédit photo : Maurice Gagnon

Rédactrice en chef d’Urbania, Rose-Aimée Automne T. Morin a offert sept leçons aux étudiants de l’Option médias du Cégep de La Pocatière pour faire leur chemin dans le merveilleux univers des communications.

La première : « se souvenir que la recherchiste est la personne la plus importante dans un média ». C’est elle qui définit les contenus, qui réalise les préentrevues, etc. « N’hésitez pas à offrir vos services comme stagiaire », a ajouté celle qui a décroché son premier stage en recherche à l’émission Fidèles au poste animée par Éric Salvail.

Suivent : « trouver un mentor », « essayer », « aimer et être aimable », « avoir quelque chose à dire », « apprendre à observer » et… « faire comme bon vous semble ».

Pour illustrer ces conseils, Rose-Aimée se rapportait à son propre parcours. Son mentor, elle l’a découvert alors qu’elle travaillait avec Marie-France Bazzo sur le magazine d’affaires publiques Bazzo.tv. Elle pense alors inviter Philippe Lamarre, fondateur d’Urbania, comme panéliste sur l’émission. Séduit par son dynamisme et ses valeurs, il propose à Rose-Aimée de devenir rédactrice en chef du magazine.

Les médias sont en pleine transformation. C’est une chance unique.

Oui je le veux

Rose-Aimée n’hésite pas à dire oui quand on lui propose un nouveau défi, même si c’est quelque chose qu’elle n’a encore jamais fait. C’est ce qui la mènera à la télévision, en 2006, alors que l’émission culturelle Mange ta ville présente la minute Urbania.

On a aussi vu Rose-Aimée à ALT, sur les ondes de Vrak, à La vie n’est pas qu’un magazine, à Esprit critique et bien sûr à la série documentaire Urbania, sur les ondes d’Artv, où elle a abordé des sujets aussi étranges que le lesboterrorisme au Mexique. On l’invite aussi à la radio publique pour discuter de divers sujets, notamment de féminisme.

Aujourd’hui, Urbania est un média multiplateforme (urbania.ca), original et riche en contenu. Il est important pour sa rédactrice en chef de savoir trouver la bonne histoire, le personnage inusité qui a le goût de nous amener dans son univers.

Gare aux trolls

Rose-Aimée Automne T. Morin a aussi mis les jeunes — surtout les filles — en garde contre les commentaires haineux ou sexistes des internautes. Elle-même a eu sa part de menaces. On l’a même qualifiée de « carnivulve » sur Twitter. Contre ce genre d’insultes, « ne nous laissez pas seules », lance-t-elle d’ailleurs aux collègues masculins.

Mais parfois, d’autres commentaires peuvent nous faire grandir, dit-elle.

« Faites-vous confiance », a lancé Rose-Aimée aux étudiants. « Les médias sont en pleine transformation. C’est une chance unique. »