Du 21 au 29 octobre aura lieu la 17e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Cette année, la semaine se déroulera sous la thématique Consommer autrement.

Afin de participer à ce mouvement national, Co-éco organisera quatre rencontres dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques durant le mois d’octobre. Trois intervenants seront donc présents dans la région grâce à la collaboration des MRC pour animer des événements en lien avec la mode de vie zéro déchet et la consommation responsable.

Marie Cochard et Florence-Léa Siry, deux auteures et blogueuses, se déplaceront dans la MRC de Kamouraska afin de présenter une conférence sur le mode de vie zéro déchet qui se répétera à deux moments différents, soit le 17 octobre à 19 h 30 au Mistook du Cégep de La Pocatière et le 18 octobre à 19 h 30 à la microbrasserie Tête d’allumette.