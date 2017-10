Crédit photo : Courtoisie

C’est sous le thème Parce que les proches aidants d’aînés sont tout autour de nous que Le Comité proches aidants Kamouraska soulignera la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), se déroulant du 5 au 11 novembre.

Au Québec, on compte plus de 1,13 million de personnes qui assument, souvent dans l’ombre, le rôle de proche aidant d’aîné. Au Bas-Saint-Laurent, on estime ce nombre à 16 000 personnes.

La Semaine nationale des proches aidants est non seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec ces personnes de notre entourage qui, chacun à leur façon, posent des gestes qui améliorent la qualité de vie de nos aînés, mais aussi de les remercier et de reconnaître leur rôle déterminant dans notre société.

Près d’un proche aidant sur deux ne se reconnaît pas et ne sait pas qu’il existe des ressources pour lui. C’est pourquoi une petite action de reconnaissance peut avoir un grand impact dans la trajectoire de l’aidant.

Invitation

Le Comité proches aidants Kamouraska organise régulièrement des activités pour les proches aidants, mais également pour la population de la MRC. Pendant la Semaine nationale, le comité vous invite à une conférence automnale de la Fondation André Côté avec Mme Blandine Soulmana « Prendre soin de soi quand on est un aidant », le 9 novembre, à 13 h 30, au Collège de Ste-Anne (local 172), à La Pocatière.

« Les personnes qui prennent soin d’une autre personne en perte d’autonomie méritent toute notre reconnaissance. Un merci bien senti, un geste de gratitude à leur égard, voilà bien souvent ce qui peut faire une différence dans leur vie. Nous vous invitons à offrir cette reconnaissance durant la Semaine nationale des proches aidants, mais également à développer cette habitude envers les proches aidants de votre entourage tout au long de l’année », déclarent les organisateurs.

Avec le soutien financier de L’appui Bas-Saint-Laurent, le Comité offre des services de soutien, d’information, de formation et de répit pour les proches aidants d’aînés de la MRC de Kamouraska.