Seize projets soumis aux Dragons

Crédit photo : Courtoisie

Seize projets ont été déposés dans le cadre du concours entrepreneurial Face aux Dragons initié par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des MRC de Montmagny et de L’Islet. Accompagnés de leurs enseignants, plus de 130 jeunes de la région ont élaboré, puis présenté aux Dragons leur plan d’affaires au cours des dernières semaines.

Six propositions sont des initiatives d’élèves de niveau primaire, sept de niveau secondaire, deux de niveau collégial, et un du secteur professionnel. Parmi les projets entrepreneuriaux, deux ont été développés sous une formule coopérative. « Nous sommes très satisfaits de la qualité des concepts proposés, impressionnés par le dynamisme des jeunes que nous avons rencontrés et ravis par le nombre de projets présentés », a mentionné M. André Dufresne, président d’honneur du concours et directeur d’usine chez Teknion.

Sous la loupe des Dragons

Au cours des prochains jours, les Dragons, M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny, Mme Hélène Potvin, notaire chez PME Inter Notaires, Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic, M. Éric Bernard, directeur du Journal coopératif L’Oie Blanche et M. Dufresne, examineront les différents projets et désigneront les gagnants.

En participant au concours Face aux Dragons, les élèves avaient la chance de remporter l’une des bourses qui leur permettront de financer leur projet entrepreneurial. De plus, les entrepreneurs en herbe pourraient recevoir une « Flamme » associée à une bourse supplémentaire, soit une « Flamme Teknion », attribuée aux projets s’étant particulièrement démarqués ou une « Flamme Oie Blanche », remise aux projets entrepreneuriaux développés sous une formule coopérative. Finalement, les participants s’étant le plus illustrés courent la chance de gagner l’une des trois formations « Lancement d’une entreprise » offertes par le Centre de formation professionnelle (CFP) de L’Envolée. Les lauréats seront dévoilés prochainement, notamment sur le site Web faceauxdragons.com et la page Facebook Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.