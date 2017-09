Santé : Baisse des listes d’attente dans Montmagny-L’Islet

Les réalisations en santé et services sociaux ont été nombreuses au cours de la dernière année dans les MRC de Montmagny et de L’Islet ainsi que partout en Chaudière-Appalaches. Le CISSS de Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif des investissements réalisés et actions mises de l’avant où la concertation des intervenants s’est traduite par un accès facilité aux services et une baisse des listes d’attente dans plusieurs secteurs d’activités.

Parmi les réalisations de la dernière année, mentionnons que :

Des efforts soutenus sont déployés pour améliorer l’attente des personnes âgées pour une place d’hébergement en CHSLD. En date du 22 juillet 2017, 12 personnes de Montmagny-L’Islet sont en attente d’admission. Le CHSLD de Saint-Eugène dispose maintenant d’une unité spécifique sécuritaire qui accueille, de façon temporaire, des personnes âgées qui ont besoin d’une évaluation de leur condition afin de stabiliser leur état avant leur réorientation vers un autre milieu.

L’annonce d’un octroi de 3,3 M$ pour l’acquisition d’un appareil à résonance magnétique (IRM) à l’Hôpital de Montmagny a été accueillie avec enthousiasme en mai 2017.

89,3 % des citoyens de Chaudière-Appalaches ont accès à un médecin de famille, ce qui constitue le meilleur taux répertorié dans tout le Québec. Dans Montmagny-L’Islet, ce taux est de 87,8 %.

Cinq nouveaux médecins spécialistes ont fait leur arrivée à l’Hôpital de Montmagny, tandis que trois médecins omnipraticiens ont commencé leur pratique sur le territoire.

L’imposant chantier de 157 M$ du Centre régional intégré en cancérologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis se poursuivra jusqu’en 2018. À terme, les personnes de Montmagny-L’Islet et de tout Chaudière-Appalaches atteintes de cancer disposeront d’un centre d’excellence et de référence en oncologie et radiothérapie et n’auront plus à se déplacer sur la rive nord.

Plus d’un million de dollars ont été consentis à la région afin de réduire l’attente et rehausser les services offerts aux personnes souffrant du trouble du spectre de l’autisme.

Une somme de 427 600 $ sera consacrée pour augmenter l’accès aux services psychosociaux et aux services de protection de la jeunesse.