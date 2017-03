Salle André-Gagnon : Le long voyage de Pierre-Guy B

Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon et Les Voyagements présentent Le long voyage de Pierre Guy B, le vendredi 24 mars à 20 h.

Odyssée chaotique, surprenante et déroutante, celle de Pierre-Guy B. pour qui le terme intégrité est devenu un mode de vie. Débarque Christian, l’ami d’adolescence devenu comédien et père de famille, sur le point de marier la femme de sa vie, mais pris d’un vertige devant quelques constats d’échec. Son métier de comédien ne lui donne pas vraiment, comme il l’avait souhaité, des occasions de changer le monde ou d’agiter les consciences. Christian E. et Pierre-Guy B. vivent leurs crises de la trentaine à l’unisson.

De la rencontre de ces deux personnalités à un moment-charnière de leur existence émergent des questions puissantes et très justes, résonnant fort chez tout humain occidental ayant vécu des moments de passage, avec toute la désorientation que cela peut entraîner. La vie occidentale réglée par des horaires étouffant toute spontanéité, n’est-elle pas absurde? L’errance vécue jusqu’à l’extrême est-ce vraiment mieux?

Pierre Guy Blanchard assure l’orchestration du plateau. Avec une énergie brute, il compose l’image forte d’un homme profond et tourmenté. La musique et les effets sonores interprétés en direct par Pierre-Guy B. donnent une profondeur narrative peu commune au théâtre. Philippe Soldevila, interpellé par la quête d’authenticité du percussionniste signe cette fiction biographique aux couleurs acadiennes.

