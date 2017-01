Sainte-Perpétue amie des enfants

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINTE-PERPÉTUE – Entourée de ses plus jeunes citoyens, la municipalité de Sainte-Perpétue s’est vue renouveler, mercredi dernier, son accréditation Municipalité amie des enfants. Elle accueillait pour l’occasion le président du Carrefour action municipale et famille, M. Martin Damphousse.

Seule municipalité de L’Islet à posséder cette accréditation, et ce, depuis 2012, Sainte-Perpétue a choisi de mettre les enfants au cœur de ses préoccupations. Municipalité amie des enfants est la version québécoise de l’initiative Villes amies des enfants lancée en 1996 par les Nations-Unies afin de faire de ces villes « des lieux adaptés à tous les enfants. »

Comme l’a souligné M. Damphousse, « une Municipalité amie des enfants, c’est une municipalité qui rend le milieu de vie toujours plus accueillant et accessible aux enfants et aux jeunes, tout en améliorant leur sécurité, leur environnement ainsi que leur accès à la culture et aux loisirs. » Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a lancé cette initiative en 2009 au Québec.

Plusieurs projets

Le CAMF a remis l’accréditation à la municipalité de Sainte-Perpétue pour les trois prochaines années « en raison des projets, politiques et initiatives réalisés, ou en cours de réalisation, favorisant le développement global des enfants. » Sainte-Perpétue est la 17e municipalité sur 37 au Québec à avoir obtenu cette accréditation.

Selon la mairesse de Sainte-Perpétue, Mme Céline Avoine, cette démarche permet, en outre, d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes pour leur municipalité. Parmi les actions de la municipalité, notons la création en 2014 d’un corridor scolaire, d’un corridor pour se rendre à la garderie scolaire et la prise en charge par la municipalité du service de garderie scolaire de l’école primaire.