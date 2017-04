Sainte-Louise en vedette dans un livre pour enfants

Crédit photo : Julie Durocher

Une photographe, un directeur artistique et un auteur de la région de Montréal ont choisi Sainte-Louise comme lieu où se déroule l’action de leur nouveau livre pour enfant, L’enquête secrète du trésor perdu. En plus des illustrations prises l’été dernier sur le territoire de la municipalité, le trio s’est inspiré de deux résidents réels de la région pour donner vie à deux des personnages phares de l’histoire.

L’enquête secrète du trésor perdu raconte l’histoire d’un quatuor d’enfants qui, à travers la recherche d’un mystérieux trésor, fait la rencontre d’un vieil homme inquiétant et d’une gentille grand-mère. Ce livre suit le même groupe d’enfants connu dans L’enquête secrète de la ruelle paru deux ans plus tôt.

Le projet est porté par Julie Durocher, photographe, Alexandre Lanthier, directeur artistique, et Jean-François Sénéchal, auteur. La Municipalité de Sainte-Louise, où se déroule l’action du livre, a été choisie en raison des racines familiales de l’auteur, Jean-François Sénéchal, qui s’y trouvent.

D’ailleurs, c’est les contacts de Jean-François Sénéchal dans le village de ses ancêtres qui ont permis de dénicher Mme Claude Langevin, la dame qui a inspiré le personnage de la grand-mère, dans le livre. Et c’est elle qui a suggéré M. Alfred Gagnon, cultivateur et conteur de Saint-Aubert, qui a inspiré le vieil homme de l’histoire. «Quand on les a rencontrés, on les a trouvés physiquement intéressants tous les deux et ils ont accepté de figurer dans l’histoire, alors qu’elle n’était même pas encore écrite», de s’exclamer Julie.

Une fois l’histoire complétée, Julie Durocher est retournée à Sainte-Louise pour faire le repérage des lieux qui allaient illustrer l’histoire. Les photos mettant en vedette les quatre enfants de l’histoire (Éloi et Renaud Lanthier, Marie Sénéchal et Samuel Verrette), ainsi que Mme Langevin et M. Gagnon, ont été prises durant deux fins de semaine, l’été dernier.

Lancement

Destiné aux 6 à 10 ans, le livre L’enquête secrète du trésor perdu va bénéficier d’un premier lancement à Sainte-Louise, le dimanche 7 mai prochain de 11 h à 15 h, à l’ancienne école de la municipalité (508, rue Principale). Les créateurs et les acteurs du livre seront présents pour l’occasion. «Il y a une démarche communautaire dans ce livre-là, un bel échange avec le milieu. C’est pourquoi c’était important pour nous de faire le lancement dans votre région en premier, avant d’aller à Montréal», de déclarer la photographe.

Le livre sera en vente le jour du lancement et par la suite dans les différentes librairies de la région.