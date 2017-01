Sainte-Hélène vous invite à une bataille de boules de neige.

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska invite toute la population à participer à une activité de Yukigassen, le samedi 21 janvier prochain au parc Adélard-Lapointe, sur le terrain de baseball, de 13 h à 16 h.

Cette première au Kamouraska est une expérience unique dont le but est de vaincre l’adversaire en lui lançant des boules de neige. Le Yukigassen est un nouveau sport excitant et technique qui demande du jugement, de la rapidité, de l’intelligence et une forte volonté. Deux équipes s’affrontent en tentant de récupérer le drapeau de l’équipe adverse. Les joueurs doivent donc empêcher l’adversaire d’atteindre le drapeau en lui lançant des balles de neige pour l’éliminer. Jeunes et adultes pourront y participer.

«Le succès connu par l’activité de traîneaux à chiens l’an dernier nous a donné envie d’oser encore plus cette année. Nous espérons que la population sera au rendez-vous pour vivre ce nouveau sport qui nous permettra certainement de redevenir des enfants l’espace d’un moment!», de déclarer la mairesse, madame Louise Hémond.

La patinoire et la glissade seront aussi accessibles à tous. Le Centre des Loisirs sera ouvert afin d’offrir plus de confort. Des collations et des breuvages chauds seront disponibles. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée et remise ultérieurement.