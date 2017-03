Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura le deuxième plus grand labyrinthe au monde

Crédit photo : Maxime Paradis

L’ancien chargé de projet de l’Halloween à La Pocatière et instigateur des Grands labyrinthes de Sainte-Anne, Luc Pelletier, est résolu à créer le deuxième plus grand labyrinthe au monde, dans un champ du 2e rang à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il projette également de l’ouvrir dès août 2017.

C’est à titre de promoteur privé qu’il créera ce quatrième labyrinthe, maintenant qu’il n’est plus chargé de projet pour l’Halloween à La Pocatière. C’est l’engouement et la fierté des gens face au gigantisme de cette activité qui le pousse à récidiver. «On a obtenu une belle visibilité à travers le Québec, des visiteurs sont venus de partout au cours des trois dernières années», expliquait-il.

Actuellement en discussion avec la Ville de La Pocatière à savoir s’ils seront partenaires de l’activité, comme dans les années précédentes, Luc Pelletier assure que le labyrinthe s’inscrira quand même dans la programmation 2017 de l’Halloween, à même titre que d’autres activités privées tenues l’an dernier, comme la Seigneurie des horreurs et la maison hantée du Cab, il y a deux ans.

Deuxième plus grand

À défaut d’être le plus grand au monde, comme il espérait au départ, le Grand labyrinthe de Sainte-Anne 2017, qui sera réalisé sur les terres appartenant à la Ferme Pellerat, entre le 2e rang (Fronteau) et le chemin des Sables-Est, aura une superficie de 114 000 m2, soit la moitié moins que le plus gros réalisé en 2014 en Californie et figurant dans le livre Guinness des records. «La première étape était de changer de champs. En faisant ça, on réussit à quadrupler la superficie de l’an dernier. L’an prochain, on tentera de trouver un autre endroit pour battre le record mondial», d’indiquer Luc Pelletier.

Mentionnons qu’à défaut d’être le premier au monde, le labyrinthe de Luc Pelletier sera tout de même le deuxième, devant un de 104 000 m2, en plus d’être le plus grand au Québec et au Canada. Sa superficie sera l’équivalent de 18 terrains de football américain, ou l’équivalent de 72 patinoires de hockey.

Ouverture prolongée

En plus de quadrupler la superficie du labyrinthe, Luc Pelletier veut également le rendre accessible dès le mois d’août et accueillir 25 000 visiteurs. «En ouvrant sept jours sur sept, si on n’a que du beau temps, ça offre une possibilité de 70 jours d’ouverture», déclarait-il. L’an dernier, 11 500 personnes comptées avaient visité le labyrinthe.

Nécessitant au moins 150 h de travail pour un labyrinthe de la taille de celui de l’an dernier, Luc Pelletier prévoit entamer la conception de celui de cette année au début du mois de juin pour être prêt à temps au début août.