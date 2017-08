Saint-Roch-des-Aulnaies : semaine Rockabilly à l’Épicerie du Village

Crédit photo : Courtoisie

L’Épicerie du Village, en collaboration avec Les Productions Catawa, présente un événement inspiré des années 50, en marge de la Semaine du Patrimoine à Saint-Roch des Aulnaies.

Une journée complète d’activités prendra place au cœur du Village des Aulnaies sous la thématique des belles années Rock’ n Roll, le samedi 12 août prochain dès 17 h.

Cet événement offrira, entre autres, un atelier de danse swing, de la musique des années 50, des kiosques de bières de Microbrasseries et de produits locaux, de jeux pour enfants, un défilé de voitures anciennes, et pour clôturer la soirée, une soirée au son des années 50 avec Stevie Joe & his Doggone Two.

À noter que l’équipe de l’Épicerie du Village revêtira son look rétro du 9 au 13 août et exposera une série d’objets thématiques durant la semaine en lien avec cet événement.