Saint-Roch-des-Aulnaies se dote d’un plan d’implantation et d’intégration architectural

Crédit photo : Maxime Paradis

La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies vient de se doter d’un Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA). Ce dernier touche principalement le corridor de la route 132.

L’entrée en vigueur de ce plan date de mars dernier. Une consultation avait été effectuée au préalable en janvier 2017. Selon le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, la mise en place d’un PIIA était dans l’air depuis près de 30 ans. « On en parlait déjà en 1989 quand on a revu nos règlements d’urbanisme. Finalement, on ne l’avait pas fait et certains s’en étaient désolés », rappelait-il.

En mettant en place ce PIIA, Saint-Roch-des-Aulnaies rejoint les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet qui se sont dotées de plans similaires sur leur territoire respectif, sur le corridor de la route 132.

Application

Le PIIA de Saint-Roch-des-Aulnaies se divise en deux volets. Le premier vient citer deux aires considérées comme patrimoniales, soit le secteur autour de la Seigneurie des Aulnaies et celui autour de l’Église. Le second concerne le corridor de la 132, de part et d’autre de la route, sur une profondeur de 60 m. Il exclut les deux aires patrimoniales citées au volet un et comprend des percées visuelles sur le fleuve, ainsi que de nombreuses maisons d’inspiration française et d’esprit québécois. Il est considéré comme un territoire ayant un intérêt esthétique.

Dans les deux volets, le règlement vient apporter de nouvelles contraintes aux propriétaires de résidences datant d’avant 1946 désireux d’agrandir, transformer ou rénover l’extérieur de leurs bâtiments. Idem pour ceux qui voudront faire de nouvelles constructions dans ces secteurs. Il s’applique également aux commerces et industries. « Les gens devront désormais déposer les plans de leur projet à l’inspecteur des bâtiments qui a la responsabilité d’appliquer le règlement. Ils devront s’y prendre un peu plus à l’avance pour permettre au comité consultatif d’urbanisme de l’analyser et au conseil municipal de l’approuver ou de le rejeter », de mentionner M. Castonguay.

Réception

Selon le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, la mise en place de ce Plan d’implantation et d’intégration architectural a plutôt été bien reçue par les citoyens de la municipalité. « Les gens ne se sont pas opposés. Aucun référendum sur la question n’a été demandé », ajoutait-il.

De plus, il avoue que plusieurs citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies avaient déjà le souci de faire des rénovations sur leurs demeures dans le respect du patrimoine architectural. « Dans le 2e rang, par exemple, le PIIA ne s’applique pas, mais plusieurs ont rénové leurs maisons en harmonie avec le patrimoine architectural qu’on retrouve ailleurs sur le territoire de la municipalité. »

Enfin, il concluait que le PIIA n’aurait pas d’impact sur le compte de taxes des citoyens habitants dans les secteurs visés. « Le compte de taxes est lié à l’évaluation municipale. Si quelqu’un est évalué à 70 000 $ et fait des rénovations qui font augmenter la valeur de sa résidence de 100 000 $, c’est sûr que le compte de taxes va augmenter. Le PIIA, lui, n’y sera pour rien. »