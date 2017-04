Saint-Roch-des-Aulnaies : Nicolas Paquin s’inspire des histoires et anecdotes

Crédit photo : Maurice Gagnon

Pour souligner la journée internationale du livre et du droit d’auteur, Nicolas Paquin a eu une idée originale. Vendredi dernier, de 13h à 16h, il s’est installé à la boulangerie Du Pain c’est tout de la Seigneurie des Aulnaies dans le but de recueillir des faits et anecdotes de son village, et ce, essentiellement dans le but d’en tirer trois courtes histoires.

L’auteur, résidant de Saint-Roch-des-Aulnaies, était un peu à court d’idées depuis la fin de sa trilogie sur la 2e Guerre mondiale (Les volontaires). Il a profité de cette journée consacrée aux livres pour faire un exercice d’inspiration et d’écriture avec le public.

«Je ne sais pas où cela va me mener», raconte Nicolas Paquin, ouvert à toute possibilité. Il a appris, par exemple, qu’un fantôme fréquenterait la boulangerie, autrefois la maison du meunier, où il s’était installé pour rencontrer les gens.

Pour ceux qui auraient une anecdote à raconter à Nicolas, mais qui n’ont pu se rendre le rencontrer vendredi dernier, il est possible de communiquer avec lui via son site Internet : nicolaspaquin.com. Pas besoin que ce soit de vieilles histoires, dit-il.