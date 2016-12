Saint-Pascal met en demeure l’instigateur d’une pétition en ligne

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Saint-Pascal a fait parvenir une mise en demeure à M. Dany Lévesque, propriétaire de l’entreprise Acier Léger Experts, après que ce dernier ait lancé une pétition en ligne réclamant le congédiement de M. André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques.

À l’intérieur de sa pétition mise en ligne sur le site internet change.org, Dany Lévesque mentionne d’entrée de jeu que « plus de 30 millions $ d’investissement, ainsi que la création de plus de 100 emplois sont en péril dans la Ville de Saint-Pascal. » André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques à la ville, nuirait à son projet, selon lui. Il le qualifie d’«épine dans le pied du développement économique de la Ville de Saint-Pascal depuis de nombreuses années. » Il termine sa missive en écrivant : « Nous, les résidents et entrepreneurs de Saint-Pascal, exigent (sic) le congédiement immédiat de M. André Lacombe. »

Réaction de Saint-Pascal

Suite à cette publication, la Ville de Saint-Pascal a réagi par voie de communiqué en précisant avoir « immédiatement acheminé une mise en demeure à M. Lévesque demandant le retrait de la pétition sur le web », ajoutant qu’elle considère qu’il s’agit d’un « acte de harcèlement et d’intimidation » et qu’elle « ne cautionne en aucun cas ce type d’action contre ses employés. »

Se défendant de toujours travailler « en faveur du développement économique, dans le respect des lois et règlements en vigueur, et ce, dans un esprit de collaboration », la Ville de Saint-Pascal concluait en indiquant qu’elle n’émettra aucun autre commentaire en lien avec cette pétition en ligne.