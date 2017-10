Saint-Pascal : Jacques Bouchard veut être la voix des citoyens de l’ancienne paroisse

Crédit photo : Maxime Paradis

Candidat au siège numéro 6 en vue de l’élection municipale du 5 novembre, M. Jacques Bouchard désire représenter les citoyens de l’ancienne paroisse de Saint-Pascal, qu’il juge défavorisée par certaines décisions de la ville.

Intéressé à la politique depuis toujours, M. Bouchard n’a jamais occupé un poste d’élu. S’il décide de se lancer aujourd’hui en politique municipale, c’est parce qu’il avoue avoir le temps de le faire, lui qui est aujourd’hui retraité.

Je veux plus de transparence et que les gens de la paroisse soient pris au sérieux.

Candidat indépendant, Jacques Bouchard désire être la voix des citoyens de l’ancienne paroisse de Saint-Pascal fusionnée avec la ville en 2000. Selon lui, depuis la fusion, les citoyens de l’ancienne paroisse seraient moins bien desservis par les travaux publics de la ville. Il cite l’entretien des fossés sur la Route 230 Est (Boulevard Hébert) à titre d’exemple.

Il questionne également les augmentations qu’il juge démesurées au rôle d’évaluation foncière de certaines résidences de la paroisse et désire porter une attention particulière au coût des travaux réalisés par la ville. « Je veux plus de transparence et que les gens de la paroisse soient pris au sérieux », a-t-il résumé.

Mentionnons que deux autres personnes se sont portées candidates pour le poste de conseiller municipal au siège numéro 6, soit M. Jean-Louis Paradis de l’équipe Enfin une équipe à votre écoute et M. Rémi Pelletier, le conseiller sortant, de l’Équipe Vision Saint-Pascal.