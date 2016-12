Saint-Pascal : les collectes en 2017

Le calendrier des collectes change en 2017 à Saint-Pascal afin de respecter les obligations gouvernementales. Les municipalités doivent diminuer les gaz à effet de serre et prolonger la durée de vie utile des sites d’enfouissement des ordures. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles fréquences de collectes doivent être mises en place.

La collecte des matières organiques a lieu les mardis au nord de la voie ferrée et les mercredis au sud de la voie ferrée pour un total de 30 collectes au cours de l’année. Lors de la période estivale, les collectes sont hebdomadaires afin de contrer les problématiques d’odeurs et de bestioles.

Le nombre de collectes des ordures est en diminution depuis pour 2017, par contre, la collecte des matières recyclables est similaire aux années précédentes. On dénombre 22 collectes des ordures et 26 collectes des matières recyclables au cours de l’année. La fréquence de ces collectes n’est pas régulière. Il est donc très important de conserver le calendrier qui a été distribué par la poste et de le consulter régulièrement.

Au cours de l’année, il y aura cinq semaines sans aucune collecte. Cette nouvelle façon de faire permet d’éviter qu’il y ait les trois collectes au cours d’une même semaine, donc, éviter d’avoir les trois bacs en bordure de la route en même temps.

La collecte des monstres ménagers aura lieu le 15 juin au nord de la voie ferrée et le 16 juin au sud de la voie ferrée, et ce, en même temps que la collecte des ordures.

Rendez-vous au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Espace citoyen/Calendrier des collectes » pour télécharger le calendrier des collectes et obtenir de l’information supplémentaire sur la collecte des matières organiques.