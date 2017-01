Saint-Pamphile tient la Fête arctique

La Ville de Saint-Pamphile présente sa nouvelle fête hivernale dans le but de créer un événement qui permettra aux citoyens de se réunir et de profiter des plaisirs de l’hiver. Plusieurs activités sont au programme.

Le samedi 14 janvier dès 19 h, il y aura une randonnée de raquette dans les sentiers illuminés aux flambeaux. Des feux d’artifice éclateront à 21 h

Patin, lancers de précision et course de raquettes seront à l’honneur le dimanche 15 janvier à compter de 13 h pour le Triathlon des neiges.

La Journée polaire proposera également une variété d’activités sportives et familiales, le samedi 25 février dès 10 h. Les festivités commenceront sur le terrain de l’École secondaire de la Rencontre. Tournois sportifs, démonstrations de nouveaux sports d’hiver et jeux gonflables sauront vous divertir et vous mettre en action. À 15 h 50, il y aura le tirage du grand prix de 3 000 $ pour l’Achat local — je m’emballe pour ma région! et la journée se terminera en musique avec Juan Mercier Bélanger.

Enfin, un souper spectacle avec fondue se tiendra le 18 mars. Il sera préparé par trois restaurateurs de Saint-Pamphile : Resto-Bar National, Restaurant Chez Réjean et Le Relais du Club de Golf. Max Bélanger fera l’animation. La soirée se terminera par un spectacle de Serge Yvan Bourque, humoriste de la relève.

Pour plus de détails, consultez le site internet de la municipalité www.saintpamphile.ca et surveillez les réseaux sociaux. #fetearctique #saintpamphile.