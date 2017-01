Saint-Pacôme : Remonte ta Station de retour pour une troisième année

Crédit photo : Courtoisie

Le Défi Remonte ta Station, un événement sportif, rassembleur, familial et festif revient pour une troisième année à Saint-Pacôme. Il se tiendra le 18 février prochain.

Chaque participant doit s’inscrire en ligne ou sur place et remonter la montagne par la piste centrale, à pied, le plus de fois possible en 3 h. Descente en skis, en planche ou à pied. Il est possible de s’inscrire au Défi dès l’âge scolaire.

Pour cette troisième édition, le défi Remonte ta Station a pour objectif de recruter le plus grand nombre de participants possible, de perpétuer la tradition que représente cet événement et d’en faire une journée inoubliable.

L’accueil des participants se fera dès 12 h et le début des remontées débutera à 13 h. L’après-ski et le dévoilement des résultats aura lieu à 16 h, suivi d’un souper chili à 17 h 30 et d’une veillée de danse traditionnelle avec l’Orchestrad du Kamouraska à 19 h 30. Billets disponibles en ligne au station-pleinair.squarespace.com.