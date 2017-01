Saint-Onésime : le pont donnant accès aux Sentiers d’Ixworth est fermé

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis le 15 décembre, il est impossible pour les usagers des Sentiers d’Ixworth de traverser le pont enjambant La Grande Rivière, situé à quelques mètres à peine du point d’accueil des sentiers. Ce dernier, qui donne accès à près d’une cinquantaine de kilomètres de sentiers de ski de fond et de raquette, a été fermé de façon définitive par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, malgré une demande de prolongation d’utilisation par la municipalité de Saint-Onésime.

C’est suite à une inspection réalisée en septembre 2015 que le ministère a recommandé la fermeture du pont donnant accès aux Sentiers d’Ixworth, en date du 31 mai 2016, si les traverses et le système de retenue de l’infrastructure n’étaient pas remplacés. Le Comité de développement, qui s’occupait à cette époque de l’entretien des Sentiers d’Ixworth, a alors informé la municipalité de la situation par la bouche de son président, Denis Miville. La municipalité ne faisait pas partie des communications avec le ministère à ce moment, selon les dires de la directrice générale de la municipalité, Maryse Lizotte. « On a rétabli la communication avec le ministère et on a demandé un report de la décision, ce qui nous a été octroyé, jusqu’au 15 décembre de la même année », expliquait-elle.

À partir de ce moment, la municipalité mentionne avoir travaillé à la formation d’un comité composé de la municipalité de Saint-Onésime, la MRC de Kamouraska et des représentants du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, dans le but de travailler à la recherche de financement, non seulement pour le pont donnant accès aux Sentiers d’Ixworth, mais aussi pour les deux autres infrastructures similaires situées à proximité qui sont également fermées. Depuis, la municipalité attend le dépôt d’un rapport effectué par la MRC avant d’aller de l’avant avec la réfection de ces trois infrastructures. Entre temps, une autre demande de prolongation a bel et bien été formulée auprès du ministère, pour aller au-delà de la date du 15 décembre, mais cette dernière a été refusée, ce pour quoi l’accès principal aux sentiers est désormais fermé. « Les citoyens doivent savoir qu’on est en mode solution et qu’il s’agit d’un dossier prioritaire pour nous en 2017 », de mentionner la directrice générale.

Sentiers à moitié ouverts

Du côté du Comité de développement de la municipalité, les bénévoles déplorent la situation. Même s’ils ne s’occupent plus de la gestion des sentiers, ils ont tout de même pu mener à terme un projet d’investissement sur le site du chalet d’accueil, dans le but d’améliorer l’expérience des randonneurs. Le président, Denis Miville, aimerait bien que le comité ait l’autorisation de la municipalité pour continuer le développement du site, mais il est évident qu’il s’attend à un achalandage beaucoup moindre dans les Sentiers d’Ixworth cette année, en raison de la fermeture du pont principal. « Actuellement, seuls les sentiers de ski de fond 1, 2 et 3 sont accessibles, parce que les gens n’ont pas à traverser le pont pour les emprunter », précisait-il. En attendant sa réouverture, quiconque emprunte le pont est passible d’une amende s’il est intercepté par une autorité responsable de faire appliquer le règlement.