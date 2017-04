Saint-Onésime : Inauguration de la salle communautaire Les Générations

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est une salle communautaire fraîchement rénovée qui a été présentée aux citoyens de Saint-Onésime-d’Ixworth, le 26 avril dernier. Ces travaux majeurs, qui visaient la mise aux normes et l’amélioration des espaces, représentent un investissement de près de 100 000 $.

C’est suite aux consultations qui ont mené à l’adoption de la nouvelle politique familiale et des aînés, en 2016, qu’a germé l’idée de faire de la salle Les Générations un véritable lieu de rassemblement intergénérationnel. «Des besoins avaient été exprimés lors des consultations publiques. La municipalité en a pris bonne note et on a pu réaliser le projet en moins d’un an», d’indiquer la mairesse de la municipalité, Mme Hélène Laboissonnière.

Les travaux ont consisté, entre autres, au réaménagement de la cuisine, qui dispose maintenant de nouvelles armoires, de nouveaux comptoirs de travail, de deux cuisinières et d’un lave-vaisselle commercial. «La salle est entièrement équipée en chaudrons, ustensiles et vaisselle. On voulait que se soit clé en main pour les gens qui allaient en faire la location, mais aussi les sensibiliser à être plus verts en évitant le maximum de déchets», de préciser la mairesse.

Les salles de bain ont aussi été entièrement réaménagées pour être en mesure de répondre aux besoins des jeunes familles, des aînés et des personnes à mobilité réduite. «C’est une mise aux normes qui était devenue nécessaire», d’ajouter Mme Laboissonnière.

Un système d’adoucisseur d’eau, un chauffe-eau et un nouveau système de sonorisation viennent compléter le projet.

Partenaires et projets

Au total, c’est 95 418 $ qui ont été investis dans la réalisation de ce projet. De ce montant, une somme de 30 318 $ a été versée par le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 de Développement économique Canada, sous forme d’une contribution non remboursable; 22 000 $ provient d’Emploi et Développement social Canada via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, et un 4600 $ émane de Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Le reste de la facture, 38 500 $, a été investi par la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth.

En plus d’être disponible pour toutes formes de location, la Municipalité espère bien faire de la Salle Les Générations un lieu d’échange et de partage intergénérationnel. «On aimerait bien y voir un projet de cuisine collective dans le futur. Ça serait une belle façon de favoriser la transmission de savoirs entre les aînés et les jeunes familles de Saint-Onésime», de conclure Hélène Laboissonnière.