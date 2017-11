Saint-Jean-Port-Joli : des jeunes adeptes de soccer en Angleterre

Crédit photo : Courtoisie

Trois jeunes de Saint-Jean-Port-Joli ont été sélectionnés pour faire partie des 15 participants du England Tour 2018. Ces jeunes qui ont entre 12 et 14 ans sont issus des quatre coins du Québec, dont Anthony, Émile et Léandre.

Depuis plusieurs années, les jeunes s’entraînent sérieusement au soccer afin d’accéder au plus haut niveau. Au printemps prochain, ils auront la chance de participer à un stage de soccer de 10 jours en Angleterre. C’est pour eux une occasion unique de compétitionner contre des équipes du Royaume-Uni, d’assister à des parties de ligues professionnelles et de vivre une expérience unique et enrichissante.

L’« England Tour » est organisé par l’Académie de soccer Profoot dirigée par monsieur Fergus Brett qui est reconnu pour avoir aidé au développement du soccer au Québec. Depuis les 15 dernières années, plusieurs centaines de jeunes passionnés de soccer de la grande région de Québec ont eu la chance de participer à « l’England Tour ». Cette année, outre ceux de la grande région de Québec, des jeunes de Saint-Jean-Port-Joli, Dégelis et Gaspé vont prendre part à cette grande aventure.

Dans les prochains mois et semaines, ils multiplieront les activités de financement (emballage dans les épiceries, collecte de canettes, vente de cartes de Noël, etc.). On peut suivre leurs activités sur Facebook via cette adresse : https://www.facebook.com/profoot2018/.