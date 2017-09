Saint-Damase : Paulette Lord ne sollicitera pas de nouveau mandat

Crédit photo : courtoisie

En poste depuis novembre 2005, madame Paulette Lord ne sollicitera pas un quatrième mandat à la mairie de la municipalité de Saint-Damase.

« Je quitte avec le sentiment du devoir accompli après y avoir mis beaucoup de temps et d’énergie », a commenté madame Lord.

Dans le bilan qu’elle fait de ses 12 ans comme maire, madame Lord raconte que ses premières années ont été occupées « par les dossiers réguliers d’une petite municipalité. » Elle cite tout de même un dossier plus important : la reconstruction du pont de la rivière Damnée, négociée dès l’automne 2006.

« En janvier 2010 est arrivée l’annonce de l’acceptation du projet “réseau d’égout”, dossier sur la table des élus provinciaux et fédéraux depuis déjà plusieurs années. C’est à ce moment que sont arrivées les réunions, discussions et autres; dossier qui a demandé temps, énergie et patience, mais dont je suis fière d’y avoir participé et de l’avoir mené à point », ajoute Paulette Lord.

Cette dernière croit « avoir été à l’écoute des gens de la municipalité et de les avoir servis avec honnêteté et diligence, sans parti pris pour personne. » Elle souhaite que les personnes qui suivront aux postes de maire et de conseillers soient « des personnes à l’écoute de la population et intéressées à travailler au bien-être de leurs concitoyens. »