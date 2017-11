Denise Deschênes élue : Saint-Cyrille opte pour le changement

Crédit photo : Courtoisie

À Saint-Cyrille-de-Lessard, les citoyens ont choisi le changement. Ils ont défait le maire en place depuis 30 ans, monsieur Luc Caron, et ont élu madame Denise Deschênes, celle qui disait vouloir « apporter un vent de renouveau et de vitalité à une municipalité marquée depuis les dernières années par la fermeture de plusieurs de ses commerces. »

Madame Deschênes a été élue avec toute son équipe de conseillers. Elle a obtenu 364 voix (70 %) contre 156 voix (30 %) pour monsieur Caron. Au poste no 1, monsieur Pier-Alexandre Caron a gagné par 378 voix (72,55 %) contre 143 (27,45 %) pour le conseiller sortant, monsieur Pierre Dorval. Au poste no 2, madame Johanne Pelletier a gagné avec 341 voix (65,58 %) contre monsieur Claude Dubé avec 179 voix (34,42 %). Au poste no 3, monsieur Julien A. Caron remporte la victoire avec 347 votes (66,73 %) sur monsieur Roger Lapierre qui a récolté 173 votes (33,27 %). Monsieur Jocelyn Caron remporte le poste no 4 avec 291 voix (55,96 %) contre monsieur Serge Guimond avec 229 voix (44,04 %). Au poste no 5, la victoire est allée à monsieur Philippe Mainguy avec 302 voix (58,3 %) contre monsieur Nelson Cloutier, conseiller sortant, avec 216 voix (41,7 %).

Selon madame Deschênes, ces résultats témoignent de la volonté de changement alors que 67 % des citoyens ont exprimé leur droit de vote. « C’est un moment historique que nous vivons à Saint-Cyrille », souligne la première femme à occuper le poste de maire de cette municipalité. Denise Deschênes promet que son mandat se déroulera dans le respect des citoyens. « Si on est rendu là, c’est grâce à eux », dit-elle. Madame Deschênes souhaite relancer le secteur commercial générateur d’emplois.

Tous les conseillers élus dimanche font partie de l’équipe Les citoyens avant tout de madame Deschênes. Il en va de même pour madame Marylin Fortin, élue sans opposition au poste no 6.