Saint-Cyrille : des citoyens ne veulent pas d’antenne cellulaire dans le clocher de l’église

Crédit photo : Courtoisie

Un groupe de citoyens de Saint-Cyrille craint que l’installation d’une antenne dans le clocher de l’église ait des impacts sur la santé des gens. S’ils se disent favorables à une meilleure couverture cellulaire, ils souhaitent que l’antenne soit installée plus loin des résidences et de l’école

Ces citoyens s’étaient déjà opposés à un projet similaire en 2014. Il avait toutefois été abandonné par Telus, faute d’abonnés, selon Serge-André Jones, l’un des opposants. « C’est revenu de l’avant cet automne sous l’ancien conseil qui a fait une résolution d’appui. Nous, ce qu’on souhaite, c’est que la municipalité attende que le projet soit développé et qu’on regarde si on ne peut pas mettre l’antenne ailleurs sur le territoire », dit monsieur Jones.

« C’est important qu’il y ait une bonne couverture cellulaire, mais il y a d’autres endroits dans les environs qui ont été explorés pour mettre l’antenne cette année. On veut que la municipalité attende les résultats plutôt que de se positionner tout de suite », estime Marie-Claude Carbonneau. Jean-Roch Cloutier, un autre citoyen de Saint-Cyrille espère que la nouvelle équipe municipale soit à l’écoute des citoyens. « Il y a moyen d’avoir accès aux technologies modernes tout en appliquant un principe de précaution », croit-il.

6 décembre

Une séance d’information est prévue le 6 décembre. Les opposants dénoncent le délai serré qui les empêche de bien préparer leur argumentaire. Ils demandent que le conseil municipal invalide sa résolution. « On veut que ce soit traité de manière transparente », dit Serge-André Jones.

Les membres du nouveau conseil invitent la population à se rendre à cette séance. Le conseil appuie le projet d’avoir une nouvelle antenne. « Au départ, on ciblait l’église, mais est-ce que ce sera le meilleur endroit? Il faut attendre la séance d’information et le rapport de la firme d’ingénieurs », dit Denise Deschênes. Celle-ci souligne qu’une firme d’ingénieurs va produire un rapport sur les meilleurs endroits où installer l’antenne et invite les gens à assister à la séance pour obtenir plus d’informations.