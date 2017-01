Saint-Cyrille-de-Lessard : un cinquième Snow Fête

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard annonce la tenue de la 5e édition du Snow Fête, qui aura lieu les 20, 21 et 22 janvier 2017.

Pour le maire de Saint-Cyrille-de-Lessard, monsieur Luc Caron, «le Snow Fête est vraiment un événement à vivre».

«Toutes ces autoneiges antiques (snowmobiles), conduites par des passionnés de partout au Québec, ça vaut vraiment le détour. Ce sont de véritables joyaux de l’histoire», dit-il.

Les drapeaux des municipalités d’origine des participants de la randonnée de snowmobiles seront d’ailleurs dressés autour du site de l’activité, leur rendant ainsi hommage.

Depuis la première édition en 2012, des centaines de visiteurs participent à cet événement, grandement attendu par les citoyens. Ils sont nombreux à s’impliquer dans l’organisation de la fête. Les organismes locaux, qui s’impliquent entre autres au sein du comité de la fête, reçoivent les profits générés par la fête.

La programmation inclut : une parade de snowmobiles, une randonnée d’autoneiges et de motoneiges antiques, de la Zumba extérieure, une soirée dansante, un brunch magique, etc. Les petits seront aussi très occupés avec l’activité conte et dessin, la partie de hockey parents/enfants et les jeux gonflables. Pour la programmation complète, visitez le www.st-cyrille-de-lessard.ca.