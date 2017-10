Saint-Cyrille : changement ou continuité?

Crédit photo : Courtoisie

À Saint-Cyrille-de-Lessard, les électeurs auront le choix le 5 novembre prochain entre le changement ou la continuité. Le maire en place, M. Luc Caron, affrontera Mme Denise Deschênes qui se présente avec une équipe.

Maire depuis 30 ans, Luc Caron sollicitera à nouveau la confiance de ses concitoyens. « Il reste des choses à faire pour le réseau d’aqueduc et d’égout, l’amélioration des chemins, le centre des loisirs », dit-il. Et M. Caron veut mener ces projets à terme.

D’un autre côté, la candidate Denise Deschênes souhaite apporter un vent de renouveau et de vitalité à une municipalité marquée depuis les dernières années par la fermeture de plusieurs de ses commerces : la quincaillerie, le poste d’essence, le concessionnaire de moto et de VTT et l’épicerie convertie en dépanneur.

Entourée d’une équipe de six candidats — dont une a déjà été élue sans opposition —, Mme Deschênes veut, entre autres, remplacer la signalisation des rues, améliorer les infrastructures et réduire les dépenses inutiles. Elle finalisera les dossiers en cours.

Selon M. Caron, la vingtaine de résidants du secteur du Lac-des-Plaines ont demandé d’avoir des numéros civiques. Il travaillera aussi à les en doter s’il est élu le 5 novembre. Améliorer l’accès à ce secteur fait aussi partie de ses priorités.

M. Caron croit en outre qu’il faut promouvoir la vente des 14 terrains domiciliaires à vendre. Combler les terrains vacants fait aussi partie des priorités de Mme Deschênes. Elle veut aussi être davantage à l’écoute de la population et procurer des lieux de rencontres aux citoyens.

Luc Caron croit qu’il faut être au courant des dossiers pour se présenter au poste de maire. C’est une autre raison pour laquelle il a décidé de se présenter à nouveau. M. Caron dit avoir l’appui des conseillers sortants.

Denise Deschênes fait valoir son travail pour maintenir l’école ouverte dans la municipalité et dit avoir une belle équipe à ses côtés qui partagent une vision commune, dont un ancien travailleur de la ville de Québec.