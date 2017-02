Saint-André : un pont fermé qui entraînerait beaucoup de conséquences

Crédit photo : Photo tirée du Journal municipal de Saint-André.

Le ministère des Transports prévoit refaire le point de la route 289 qui relie Saint-Alexandre à Saint-André en 2018.

Les travaux s’échelonneraient sur une vingtaine de semaines et les municipalités souhaitent faire savoir au ministère qu’une si longue fermeture entraînerait assurément des conséquences. On demande donc aux gens concernés : agriculteurs, transporteurs scolaires, commerçants, ambulanciers, travailleurs, etc. de faire connaître l’impact de cette décision dans leur quotidien. « Les représentants du ministère seront sans doute plus en mesure d’évaluer les conséquences de la fermeture de la route avec des exemples concrets », estime le maire de Saint-André, Gervais Darisse. Il suggère plutôt une circulation en alternance ou un court détour pour éviter de ralentir considérablement la routine des usagers de cette route.