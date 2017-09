Saint-Alexandre a sa nouvelle caserne après huit ans de travail

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Ça aura pris huit ans, beaucoup d’espoir, de devoirs à refaire et de travail de longue haleine pour que Saint-Alexandre ait finalement sa nouvelle caserne de pompiers, au coût de 1,2 M$.

Les pompiers avaient besoin de plus d’espace pour travailler et les camions entraient à peine dans l’ancienne caserne. « Ç’a pris huit ans et on avait hâte d’y arriver », a dit avec émotion la mairesse de Saint-Alexandre, Anita Ouellet Castonguay, qui décrit la nouvelle bâtisse comme son « bébé. »

Lors d’un événement tenu dimanche après-midi, environ 200 personnes ont assisté à l’inauguration de la caserne et ont pu visiter les nouveaux locaux des pompiers et de la pompière.

La nouvelle caserne est d’une superficie de 591 mètres carrés au sol et compte quatre portes pour les services incendie. Elle comprend notamment deux bureaux avec une aire d’accueil, des salles multifonctionnelles annexées à une salle pour les mesures d’urgence, un vestiaire, des douches et une cuisinette.

Cette caserne est le point central du Service de sécurité incendie KamEst, qui comprend aussi Saint-Joseph et Saint-André pour 45 pompiers et sept camions. Sur les 1,2 M$ investis, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention d’environ 800 000 $.