Saint-Alexandre : de nouveaux propriétaires pour le Domaine 4 saisons

Crédit photo : Maxime Paradis

Propriétaire de l’endroit depuis le 1er septembre dernier, la Confédération des peuples autochtones du Canada a de grandes ambitions pour le Domaine 4 saisons de Saint-Alexandre. Mandatée par le grand chef de la confédération, M. Guillaume Carle, pour faire fonctionner le site, Mme Lise Brisebois Canard Blanc, espère faire de l’endroit un lieu de villégiature quatre saisons.

Situé à mi-chemin entre Saint-Alexandre et Pohénégamook sur la Route 289, le Domaine 4 saisons est un site situé en terre publique, mais dont les bâtiments sont de propriété privée. «C’était des religieux qui étaient propriétaires jusqu’à tout récemment. La Confédération en a fait l’acquisition en 2016», d’expliquer Mme Brisebois Canard Blanc.

Disposant de 66 km de sentiers, d’un motel, d’une chapelle et d’une grande salle communautaire avec service de restauration en bordure du lac, le Domaine 4 saisons se refera une beauté au fil du temps, après avoir été laissé à lui-même durant quelques années. «Le motel est fonctionnel, on a aussi un autre bâtiment d’hébergement prêt à accueillir des colonies de vacances durant l’été et une chapelle de l’autre côté du lac où se tiendra un mariage l’été prochain», ajoute-t-elle.

Inspiré par Wendake

Déterminée à faire du site un endroit de villégiature quatre saisons, Mme Brisebois Canard Blanc précisait également vouloir mettre en avant-plan le patrimoine culturel autochtone sur le site, comme c’est le cas à Wendake dans la région de Québec, depuis quelques années. «On veut placer une demande auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (NDLR : ministère gestionnaire des terres publiques) pour installer quatre tipis. Et en 2018, on aimerait aussi organiser un gros rassemblement avec des concours de danses autochtones.»

Avec toutes ces activités et la restauration du site, Lise Brisebois Canard Blanc est confiante d’attirer des touristes de partout, dont des Européens, curieux d’entrer en contact avec la culture autochtone de chez nous.