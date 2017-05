Rousseau Métal se démarque à l’international

Crédit photo : Courtoisie

En mars dernier, Rousseau Métal Inc. s’est vu décerner la mention honorable de l’European Product Design Award pour la création d’un nouveau produit : le poste d’aviseur technique.

Chaque année, le Product Design of the Year Award récompense le talent des concepteurs et de leurs équipes pour le design de produits novateurs et esthétiques, visant à résoudre un problème ou à faciliter la vie de ses utilisateurs. Rousseau Métal travaille constamment à l’amélioration de ses produits afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle. Pour ce faire, plusieurs étapes doivent être réalisées avant la présentation du produit final. Dans ce cas-ci, c’est d’abord un travail d’analyse sur le terrain, puis un travail de longue haleine en recherche et développement qui ont permis de réaliser un produit de qualité supérieure répondant aux attentes de ses clients. Avec le nouveau poste d’aviseur technique, l’entreprise offre maintenant un espace de travail clé en main destiné à l’accueil des visiteurs, alliant ergonomie et esthétisme. Des accessoires en passant par les panneaux personnalisables, tout a été pensé pour faciliter l’exécution des tâches des aviseurs techniques, améliorer l’expérience client et créer un effet «wow». « Félicitations aux chargés de projets, Hajar Hemdaoui et Gerry Lizotte : leur souci du détail et leur créativité leur ont permis de surpasser les attentes des clients. Un merci spécial à Michel Lacombe, Directeur de l’ingénierie, ainsi qu’à Emmanuel Guay pour leur soutien dans le déroulement du projet. »