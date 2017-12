Rousseau Métal remporte le trophée de l’entreprise visionnaire de l’année 2017

Crédit photo : La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)

Rousseau Métal inc. a remporté le trophée « Entreprise visionnaire de l’année » à la soirée des Trophées Vision 2017. C’est dans le cadre d’un événement réunissant près de 400 personnalités d’affaires au Capitole de Québec que les prix ont été remis le 29 novembre dernier.

Rappelons que le trophée « Entreprise visionnaire de l’année » est remis à une entreprise qui s’est démarquée, entre autres, dans la recherche et le développement de produits, dans l’intégration, la mobilisation et la formation du personnel, dans les retombées économiques régionales ainsi que dans le développement durable. Mario Rousseau, d’Intellinox Technologies, et Levo Conseils ont respectivement reçu les trophées « Entrepreneur visionnaire de l’année » et « Entreprise visionnaire en émergence de l’année ».